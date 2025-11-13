Україна в листопаді продовжує передавати електроенергію до країн Європи

Попри постійні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру та періодичні відключення світла, Україна у листопаді продовжила передавати електроенергію до країн Європи. Водночас обсяги отриманої електроенергії з Європи перевищили віддану у більш ніж удвічі.

Україна передає електроенергію до країн Європи

Згідно з даними Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E), з 1 по 10 листопада Україна здійснювала міждержавні постачання електроенергії до п’яти країн: Румунії, Молдови, Угорщини, Польщі та Словаччини. Найбільше енергії з України надійшло до Румунії — 89,2 тис. МВт, далі до Молдови — 13,7 тис. МВт і Угорщини — 10,9 тис. МВт. Передача до Польщі становила 3,9 тис. МВт, а до Словаччини — 3,8 тис. МВт.

Усього за перші десять днів листопада Україна передала європейським країнам 121,5 тис. МВт електроенергії.

Водночас обсяги отриманої електроенергії з Європи до України вдвічі перевищили обсяги її віддачі. За даними ENTSO-E, з 1 по 10 листопада Україна отримала 252,5 тис. МВт. Найбільше електроенергії надійшло зі Словаччини — 123 тис. МВт, а також Угорщини — 50 тис. МВт, Польщі — 41,7 тис. МВт та Молдови — 33,9 тис. МВт. З Румунії Україна отримала 3,5 тис. МВт.

Зауважимо, що дані ENTSO-E відображають транскордонні потоки електроенергії, а не обов’язково прямий імпорт чи експорт. Це означає, що частина енергії може проходити транзитом через територію України або сусідніх країн. Наприклад, Румунія іноді транспортує електроенергію через Україну до Угорщини через слабкі зв’язки у власній енергомережі. Так само Україна може використовувати сусідні енергосистеми для власного енергетичного балансу.

