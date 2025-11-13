Украина в ноябре продолжает передавать электроэнергию странам Европы

Несмотря на постоянные атаки России на энергетическую инфраструктуру и периодические отключения света, Украина в ноябре продолжила передавать электроэнергию странам Европы. В то же время объемы полученной электроэнергии из Европы превысили отданную более чем вдвое.

Украина передает электроэнергию странам Европы

Согласно данным Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E), с 1 по 10 ноября Украина осуществляла межгосударственные поставки электроэнергии в пять стран: Румынию, Молдову, Венгрию, Польшу и Словакию. Больше всего энергии из Украины поступило в Румынию – 89,2 тыс. МВт, далее в Молдову – 13,7 тыс. МВт и Венгрию – 10,9 тыс. МВт. Передача в Польшу составила 3,9 тыс. МВт, а в Словакию – 3,8 тыс. МВт.

Всего за первые десять дней ноября Украина передала европейским странам 121,5 тыс. МВт электроэнергии.

В то же время, объемы полученной электроэнергии из Европы в Украину вдвое превысили объемы ее отдачи. По данным ENTSO-E, с 1 по 10 ноября Украина получила 252,5 тыс. МВт. Больше всего электроэнергии поступило из Словакии – 123 тыс. МВт, а также Венгрии – 50 тыс. МВт, Польши – 41,7 тыс. МВт и Молдовы – 33,9 тыс. МВт. Из Румынии Украина получила 3,5 тыс. МВт.

Заметим, что данные ENTSO-E отражают трансграничные потоки электроэнергии, а не обязательно прямой импорт или экспорт. Это означает, что часть энергии может проходить по транзиту через территорию Украины или соседних стран. Например, Румыния иногда транспортирует электроэнергию через Украину в Венгрию из-за слабых связей в собственной энергосети. Также Украина может использовать соседние энергосистемы для собственного энергетического баланса.

