Головна Новини Енергія 2025 Україна експортувала електроенергію до країн Європи під час вимкнень світла у жовтні
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна експортувала електроенергію до країн Європи під час вимкнень світла у жовтні

У жовтні Україна продовжила експорт електроенергії до ЄС, попри обстріли РФ та відключення світла.

10 листопада 2025, 20:10
Автор:
Попри російські обстріли енергетичної інфраструктури та віялові відключення світла в регіонах, Україна у жовтні продовжувала постачати електроенергію до європейських країн. Водночас імпорт електроенергії в Україну за цей період суттєво зріс.

Україна експортувала електроенергію до країн Європи під час вимкнень світла у жовтні

За даними ExPro Electricity, у жовтні 2025 року Україна експортувала 90,8 тис. МВт*год електроенергії до країн ЄС та Молдови. Це на 85% менше, ніж місяцем раніше. Основна частка поставок у 43% припала на Угорщину.

Таким чином, хоч Україна і скоротила експорт електроенергії за кордон, він продовжувався попри екстрені відключення світла у Дніпропетровській, Київській та інших областях, які виникли через більшу активність російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Водночас у жовтні імпорт електроенергії в Україну зріс у 2,5 раза, до 360 тис. МВт*год. Найбільші обсяги надходили з Угорщини — 51% та Польщі — 22%. Наприкінці місяця Україна також відновила транскордонну торгівлю зі Словаччиною після двомісячної перерви через ремонт лінії "Вельке Капушани – Мукачево". За останні три дні жовтня імпорт зі Словаччини склав 7,6 тис. МВт*год, тоді як експорт становив 1,8 тис. МВт*год.

Загалом у жовтні різниця між імпортом і експортом склала понад 250 тис. МВт*год на користь імпорту. Для порівняння, у вересні 2025 року Україна експортувала 635 тис. МВт*год і імпортувала 140 тис. МВт*год, тобто тоді експорт переважав більш ніж утричі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Харкові третій день спостерігається транспортний колапс через відключення електроенергії.

Також "Коментарі" писали, що уряд встановив ціни на електроенергію до квітня 2026 року.



