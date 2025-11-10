Украина экспортировала электроэнергию в страны Европы во время отключения света в октябре

Несмотря на российские обстрелы энергетической инфраструктуры и веерные отключения света в регионах, Украина в октябре продолжала поставлять электроэнергию в европейские страны. В то же время, импорт электроэнергии в Украину за этот период существенно вырос.

Украина экспортировала электроэнергию в страны ЕС в октябре. Фото из открытых источников

По данным ExPro Electricity, в октябре 2025 года Украина экспортировала 90,8 тыс. МВт*ч электроэнергии в страны ЕС и Молдову. Это на 85% меньше, чем месяцем ранее. Основная доля поставок в 43% пришлась на Венгрию.

Таким образом, хотя Украина и сократила экспорт электроэнергии за границу, он продолжался, несмотря на экстренные отключения света в Днепропетровской, Киевской и других областях, которые возникли из-за большей активности российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Экспорт электроэнергии из Украины

В то же время, в октябре импорт электроэнергии в Украину вырос на 2,5 раза, до 360 тыс. МВт*ч. Наибольшие объемы поступали из Венгрии – 51% и Польши – 22%. В конце месяца Украина также возобновила трансграничную торговлю со Словакией после двухмесячного перерыва из-за ремонта линии "Вельке Капушаны — Мукачево". За последние три дня октября импорт из Словакии составил 7,6 тыс. МВт*ч, в то время как экспорт составил 1,8 тыс. МВт*ч.

Импорт электроэнергии в Украину

В октябре разница между импортом и экспортом составила более 250 тыс. МВт*ч в пользу импорта. Для сравнения, в сентябре 2025 года Украина экспортировала 635 тыс. МВт*ч и импортировала 140 тыс. МВт*ч, то есть тогда экспорт превышал более чем в три раза.

