Це не лише удари РФ: у ВР пояснили, чому частина українців без світла

Народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк стверджує, що частина українців лишилася без світла не лише через російські атаки, але й завдяки "корупції Міндіча". За його словами, це пов’язано з тим, що 2 блок Хмельницької АЕС з початку повномасштабної війни не працює на повну потужність.
Україна могла генерувати більше електроенергії. Фото з відкритих джерел
Ярослав Железняк вважає, Україна могла генерувати значно більше електроенергії, якби Хмельницька АЕС працювала у всю силу.
За його словами, у 2022–2023 роках "Енергоатом" намагався провести тендер на ремонт турбіни, необхідний для відновлення роботи блоку, але процес супроводжувався дивними діями. Железняк стверджує, що перший тендер передбачав участь іноземної компанії з "російським слідом" на суму близько 700 млн гривень, який врешті був оскаржений.
На другому конкурсі вже перемогло українське державне підприємство за ціною удвічі нижчою, ніж у попередньому тендері. Однак замість укладання контракту "Енергоатом" несподівано скасував закупівлю, заявивши про нібито відсутність коштів.
Железняк додав, що "зараз ви знаєте прізвища завдяки кому" це сталося маючи на увазі фігуранта скандалу з корупцією в енергетиці Тімура Міндіча, а також колишнього очільника Міненерго Германа Галущенка.
