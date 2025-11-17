Це не лише удари РФ: у ВР пояснили, чому частина українців без світла

Народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк стверджує, що частина українців лишилася без світла не лише через російські атаки, але й завдяки "корупції Міндіча". За його словами, це пов’язано з тим, що 2 блок Хмельницької АЕС з початку повномасштабної війни не працює на повну потужність.

Україна могла генерувати більше електроенергії. Фото з відкритих джерел

Ярослав Железняк вважає, Україна могла генерувати значно більше електроенергії, якби Хмельницька АЕС працювала у всю силу.

"А ось вам "чудова" історія, як зараз ми через корупцію Міндіча сидимо без світла. Отже, якщо коротко, 2 блок Хмельницької АЕС з березня 2022 року не працює на повну потужність. Майже 500 МВт мінус", — пише Железняк.

За його словами, у 2022–2023 роках "Енергоатом" намагався провести тендер на ремонт турбіни, необхідний для відновлення роботи блоку, але процес супроводжувався дивними діями. Железняк стверджує, що перший тендер передбачав участь іноземної компанії з "російським слідом" на суму близько 700 млн гривень, який врешті був оскаржений.

На другому конкурсі вже перемогло українське державне підприємство за ціною удвічі нижчою, ніж у попередньому тендері. Однак замість укладання контракту "Енергоатом" несподівано скасував закупівлю, заявивши про нібито відсутність коштів.

"Але так як з таким підходом "домашнє завдання в 10-15%" (відкати) не виконати, то Енергоатом просто…. скасувало тендер по ремонту турбіни за формулюванням "немає грошей". Тож через ту турбіну трохи більше половини маємо від номінальній потужності атомного блоку. Це пару годин світла в час його тотального дефіциту…", — пояснює нардеп.

Железняк додав, що "зараз ви знаєте прізвища завдяки кому" це сталося маючи на увазі фігуранта скандалу з корупцією в енергетиці Тімура Міндіча, а також колишнього очільника Міненерго Германа Галущенка.

