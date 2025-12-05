Ночью враг атаковал энергообъекты в нескольких регионах. В результате – поврежденное оборудование и локальные обесточивания. Аварийно-восстановительные работы уже начались. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить всех потребителей. Об этом сообщают в "Укрэнерго".

Отключение вне графиков: что не так со светом

В Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской (частично) областях – вынужденно применяются аварийные отключения. Обнародованные ранее графики обесточений в этих регионах временно бездействуют. Аварийные отключения будут упразднены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

В "Укрэнерго отмечают, что потребление электроэнергии возросло , необходимость в экономном энергопотреблении сохраняется .

"В результате предварительных массированных ракетно-дроновых атак – во всех регионах Украины сегодня вынужденно применяются меры ограничения потребления: графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса и почасовые отключения объемом от 0,5 до 3 очередей. Время применения обесточений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго) в вашем регионе ", – говорится в сообщении.

Потребление электроэнергии выросло. Сегодня, 5 декабря, по состоянию на 9:30, его уровень был на 1,5% выше, чем в это время в предыдущий день – в четверг. Причина – применение меньшего по сравнению с предыдущими сутками объема мер ограничения потребления.

Вчера 4 декабря суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 3,8% выше максимум предыдущего дня – в среду, 3 декабря. Причина – применение меньшего объема вынужденных почасовых отключений.

" Необходимость в экономном энергопотреблении сегодня сохраняется. Пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы после 22:00. Экономное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных отключений. Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго) ", – добавили в "Укрэнерго".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на протяжении последних дней российские кафиры интенсивно атаковали Херсонскую ТЭЦ — били дронами, артиллерией и другими видами вооружения.

Полностью гражданский объект, обеспечивавший горожан теплом, получил серьезные разрушения: повреждены помещения и оборудование станции. Террористы еще раз воюют против мирного населения. Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин. Из-за этого работа ТЭЦ приостановлена. Без тепла осталось 470 домов — более 40,5 тысяч абонентов.