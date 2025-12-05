Вночі ворог атакував енергооб’єкти у кількох регіонах. Внаслідок цього – є пошкоджене обладнання та локальні знеструмлення. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочались. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх споживачів. Про це повідомляють в "Укренерго".

Відключення поза графіками: що не так зі світлом

У Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській (частково) областях – наразі вимушено застосовуються аварійні відключення. Оприлюднені раніше графіки знеструмлень у цих регіонах тимчасово не діють. Аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

В "Укренерго наголошують, що споживання електроенергії зросло, необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається.

"Внаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак – в усіх регіонах України сьогодні вимушено застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу та погодинні відключення обсягом від 0,5 до 3 черг. Час застосування знеструмлень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні ", – йдеться в повідомленні.

Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 5 грудня, станом на 9:30, його рівень був на 1,5% вищим, ніж в цей час попереднього дня – у четвер. Причина – застосування меншого, порівняно з попередньою добою, обсягу заходів обмеження споживання.

Вчора, 4 грудня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3,8% вищим, ніж максимум попереднього дня – у середу, 3 грудня. Причина – застосування меншого обсягу вимушених погодинних відключень.

"Необхідність в ощадливому енергоспоживанні сьогодні зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 22:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень. Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", – додали в "Укренерго".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що упродовж останніх днів російські окупанти інтенсивно атакували Херсонську ТЕЦ — били дронами, артилерією та іншими видами озброєння.

Повністю цивільний об’єкт, який забезпечував містян теплом, зазнав серйозних руйнувань: пошкоджені приміщення і обладнання станції. Терористи вкотре воюють проти мирного населення. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Через це роботу ТЕЦ призупинено. Без тепла залишилися 470 будинків — понад 40,5 тисячі абонентів.