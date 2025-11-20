logo

BTC/USD

92003

ETH/USD

3027.8

USD/UAH

42.09

EUR/UAH

48.74

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Энергия 2025 "Школа под солнцем" от Glossary Eco Foundation: как энергетическая автономность становится частью новой украинской культуры
commentss НОВОСТИ Все новости

"Школа под солнцем" от Glossary Eco Foundation: как энергетическая автономность становится частью новой украинской культуры

Инициатива Glossary Eco Foundation: энергонезависимая школа

20 ноября 2025, 10:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Монастыриске на Тернопольщине произошло событие, которое может оказать значительно большее влияние, чем кажется на первый взгляд: школа стала полностью энергонезависимой благодаря солнечным панелям. Это первый шаг большой программы "Школа под солнцем", инициированной Glossary Eco Foundation.

"Школа под солнцем" от Glossary Eco Foundation: как энергетическая автономность становится частью новой украинской культуры

"Школа под солнцем" от Glossary Eco Foundation

Основатель Фонда Анастасия Цыбуляк охарактеризовала идею так: “Ребенок, который учится под светом, питающимся энергией солнца, получает не только знания, но и опыт”.

Именно этот тезис отражает подход организации: технология становится инструментом культурной трансформации.

Программа предусматривает оснащение школ солнечными станциями, гарантирующими стабильное обучение даже в самых сложных условиях. Это отвечает на ключевую проблему войны – потерю доступа к образованию из-за перебоев с электричеством.

Станции мощностью 20-50 кВт обеспечивают автономность, экономию бюджета и снижение выбросов CO2, а также формируют у детей практическое понимание экологических технологий.

”Школа под солнцем” от Glossary Eco Foundation: как энергетическая автономность становится частью новой украинской культуры - фото 2
”Школа под солнцем” от Glossary Eco Foundation: как энергетическая автономность становится частью новой украинской культуры - фото 2
”Школа под солнцем” от Glossary Eco Foundation: как энергетическая автономность становится частью новой украинской культуры - фото 2
”Школа под солнцем” от Glossary Eco Foundation: как энергетическая автономность становится частью новой украинской культуры - фото 2

Масштаб потенциального эффекта – огромный. Если хотя бы 10% украинских школ перейдут на подобные решения, это создаст одну из самых больших в Европе образовательных энергосетей, управляемых общинами.

"Мы строим не систему панелей, а культуру света. И я хочу, чтобы эта культура стала новым языком Украины", — пояснила Цыбуляк.

Glossary Eco Foundation рассматривает проект как долгосрочную инвестицию в восстановление страны через образование, энергетику и экологию.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине продолжают применять ограничения электроснабжения — ситуация в энергосистеме Украины остается сложной из-за вражеских обстрелов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости