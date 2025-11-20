"Школа под солнцем" от Glossary Eco Foundation: как энергетическая автономность становится частью новой украинской культуры

В Монастыриске на Тернопольщине произошло событие, которое может оказать значительно большее влияние, чем кажется на первый взгляд: школа стала полностью энергонезависимой благодаря солнечным панелям. Это первый шаг большой программы "Школа под солнцем", инициированной Glossary Eco Foundation.

"Школа под солнцем" от Glossary Eco Foundation

Основатель Фонда Анастасия Цыбуляк охарактеризовала идею так: “Ребенок, который учится под светом, питающимся энергией солнца, получает не только знания, но и опыт”.

Именно этот тезис отражает подход организации: технология становится инструментом культурной трансформации.

Программа предусматривает оснащение школ солнечными станциями, гарантирующими стабильное обучение даже в самых сложных условиях. Это отвечает на ключевую проблему войны – потерю доступа к образованию из-за перебоев с электричеством.

Станции мощностью 20-50 кВт обеспечивают автономность, экономию бюджета и снижение выбросов CO2, а также формируют у детей практическое понимание экологических технологий.

Масштаб потенциального эффекта – огромный. Если хотя бы 10% украинских школ перейдут на подобные решения, это создаст одну из самых больших в Европе образовательных энергосетей, управляемых общинами.

"Мы строим не систему панелей, а культуру света. И я хочу, чтобы эта культура стала новым языком Украины", — пояснила Цыбуляк.

Glossary Eco Foundation рассматривает проект как долгосрочную инвестицию в восстановление страны через образование, энергетику и экологию.

