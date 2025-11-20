logo_ukra

Енергія 2025 "Школа під сонцем" від Glossary Eco Foundation: як енергетична автономність стає частиною нової української культури
“Школа під сонцем” від Glossary Eco Foundation: як енергетична автономність стає частиною нової української культури

Ініціатива Glossary Eco Foundation: енергонезалежна школа

20 листопада 2025, 10:10
Автор:
Кречмаровская Наталия

У Монастириській на Тернопільщині відбулася подія, що може мати значно ширший вплив, ніж здається на перший погляд: школа стала повністю енергонезалежною завдяки сонячним панелям. Це перший крок великої програми “Школа під сонцем”, ініційованої Glossary Eco Foundation.

Засновниця Фундації Анастасія Цибуляк охарактеризувала ідею так: “Дитина, яка вчиться під світлом, що живиться енергією сонця, отримує не лише знання, а й досвід”. 

Саме ця теза відображає підхід організації: технологія стає інструментом культурної зміни.

Програма передбачає оснащення шкіл сонячними станціями, що гарантують стабільне навчання навіть у найскладніших умовах. Це відповідає на ключову проблему війни — втрату доступу до освіти через перебої з електрикою.

Станції потужністю 20–50 кВт забезпечують автономність, економію бюджету та зниження викидів CO2, а також формують у дітей практичне розуміння екологічних технологій.

“Школа під сонцем” від Glossary Eco Foundation: як енергетична автономність стає частиною нової української культури - фото 2
Масштаб потенційного ефекту — величезний. Якщо хоча б 10% українських шкіл перейдуть на подібні рішення, це створить одну з найбільших у Європі освітніх енергомереж, керованих громадами.

“Ми будуємо не систему панелей, а культуру світла. І я хочу, щоб ця культура стала новою мовою України”, — пояснила Цибуляк.

Glossary Eco Foundation розглядає проєкт як довгострокову інвестицію у відбудову країни через освіту, енергетику та екологію.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні продовжують застосовувати обмеження електропостачання — ситуація в енергосистемі України залишається складною через ворожі обстріли. 



