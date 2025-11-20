“Школа під сонцем” від Glossary Eco Foundation: як енергетична автономність стає частиною нової української культури

У Монастириській на Тернопільщині відбулася подія, що може мати значно ширший вплив, ніж здається на перший погляд: школа стала повністю енергонезалежною завдяки сонячним панелям. Це перший крок великої програми “Школа під сонцем”, ініційованої Glossary Eco Foundation.

“Школа під сонцем” від Glossary Eco Foundation

Засновниця Фундації Анастасія Цибуляк охарактеризувала ідею так: “Дитина, яка вчиться під світлом, що живиться енергією сонця, отримує не лише знання, а й досвід”.

Саме ця теза відображає підхід організації: технологія стає інструментом культурної зміни.

Програма передбачає оснащення шкіл сонячними станціями, що гарантують стабільне навчання навіть у найскладніших умовах. Це відповідає на ключову проблему війни — втрату доступу до освіти через перебої з електрикою.

Станції потужністю 20–50 кВт забезпечують автономність, економію бюджету та зниження викидів CO2, а також формують у дітей практичне розуміння екологічних технологій.

Масштаб потенційного ефекту — величезний. Якщо хоча б 10% українських шкіл перейдуть на подібні рішення, це створить одну з найбільших у Європі освітніх енергомереж, керованих громадами.

“Ми будуємо не систему панелей, а культуру світла. І я хочу, щоб ця культура стала новою мовою України”, — пояснила Цибуляк.

Glossary Eco Foundation розглядає проєкт як довгострокову інвестицію у відбудову країни через освіту, енергетику та екологію.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні продовжують застосовувати обмеження електропостачання — ситуація в енергосистемі України залишається складною через ворожі обстріли.