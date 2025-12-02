logo

BTC/USD

87235

ETH/USD

2825.93

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Энергия 2025 Сколько электроэнергии Украина экспортировала в ноябре в страны Европы
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько электроэнергии Украина экспортировала в ноябре в страны Европы

Украина в ноябре 2025 резко сократила экспорт электроэнергии до самого низкого уровня за год.

2 декабря 2025, 14:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Несмотря на массированные российские атаки на энергетическую инфраструктуру и регулярные отключения света, Украина в ноябре продолжала экспортировать электроэнергию в страны ЕС. Однако объемы поставок оказались рекордно низкими. По данным ExPro Electricity, экспорт электроэнергии сократился на 94% и практически остановился 11 ноября.

Сколько электроэнергии Украина экспортировала в ноябре в страны Европы

Экспорт электроэнергии Украины прекратился в ноябре

В ноябре Украина отправила за границу всего 5,2 тыс. МВт*ч, что стало самым низким результатом за весь 2025 год. По сравнению с ноябрем 2024 года объем экспорта упал на 91%. Фактическая остановка поставок обусловлена не только ударами РФ, но и критической нагрузкой на внутреннюю систему из-за дефицита и необходимости обеспечить стабильность в регионах.

Сколько электроэнергии Украина экспортировала в ноябре в страны Европы - фото 2

Экспорт электроэнергии из Украины

На этом фоне импорт электроэнергии в Украину существенно увеличился. В ноябре страна импортировала 415 тыс. МВт*ч, что на 15% больше, чем в октябре.

Наибольшую долю поставок по-прежнему обеспечила Венгрия – 44%. Самый заметный рост продемонстрировала Словакия, из которой импорт электроэнергии для Украины увеличился в десять раз по сравнению с месяцем ранее. Также импорт вдвое вырос из Молдовы. В то же время импорт из Польши сократился на 23%. В общем, в годовом исчислении импорт вырос на 150%.

Сколько электроэнергии Украина экспортировала в ноябре в страны Европы - фото 2

Импорт электроэнергии в Украину

ExPro отмечает, что Украина не использовала все доступное техническое сечение для импорта. Причиной стали ограничения в передаче электроэнергии с запада на восток, где потребление и нагрузка сейчас больше. Это усложняет использование импортных ресурсов на полную мощность.

Всего в ноябре Украина импортировала электроэнергии почти в 80 раз больше, чем экспортировала.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько электроэнергии Украина экспортировала в страны Европы в октябре.

Также "Комментарии" писали, что в Министерстве энергетики объяснили, продает ли Украина электроэнергию за границу во время массовых отключений света.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://expro.com.ua/novini/ukrana-zblshila-mport-elektroenerg-na-15-u-listopad-
Теги:

Новости

Все новости