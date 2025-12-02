Сколько электроэнергии Украина экспортировала в ноябре в страны Европы

Несмотря на массированные российские атаки на энергетическую инфраструктуру и регулярные отключения света, Украина в ноябре продолжала экспортировать электроэнергию в страны ЕС. Однако объемы поставок оказались рекордно низкими. По данным ExPro Electricity, экспорт электроэнергии сократился на 94% и практически остановился 11 ноября.

Экспорт электроэнергии Украины прекратился в ноябре

В ноябре Украина отправила за границу всего 5,2 тыс. МВт*ч, что стало самым низким результатом за весь 2025 год. По сравнению с ноябрем 2024 года объем экспорта упал на 91%. Фактическая остановка поставок обусловлена не только ударами РФ, но и критической нагрузкой на внутреннюю систему из-за дефицита и необходимости обеспечить стабильность в регионах.

Экспорт электроэнергии из Украины

На этом фоне импорт электроэнергии в Украину существенно увеличился. В ноябре страна импортировала 415 тыс. МВт*ч, что на 15% больше, чем в октябре.

Наибольшую долю поставок по-прежнему обеспечила Венгрия – 44%. Самый заметный рост продемонстрировала Словакия, из которой импорт электроэнергии для Украины увеличился в десять раз по сравнению с месяцем ранее. Также импорт вдвое вырос из Молдовы. В то же время импорт из Польши сократился на 23%. В общем, в годовом исчислении импорт вырос на 150%.

Импорт электроэнергии в Украину

ExPro отмечает, что Украина не использовала все доступное техническое сечение для импорта. Причиной стали ограничения в передаче электроэнергии с запада на восток, где потребление и нагрузка сейчас больше. Это усложняет использование импортных ресурсов на полную мощность.

Всего в ноябре Украина импортировала электроэнергии почти в 80 раз больше, чем экспортировала.

