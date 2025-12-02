logo_ukra

Скільки електроенергії Україна експортувала в листопаді до країн Європи
commentss НОВИНИ Всі новини

Скільки електроенергії Україна експортувала в листопаді до країн Європи

Україна у листопаді 2025 року різко скоротила експорт електроенергії до найнижчого рівня за рік.

2 грудня 2025, 14:40
Автор:
avatar

Slava Kot

Попри масовані російські атаки на енергетичну інфраструктуру та регулярні відключення світла, Україна у листопаді продовжувала експортувати електроенергію до країн ЄС. Однак обсяги поставок виявилися рекордно низькими. За даними ExPro Electricity, експорт електроенергії скоротився на 94% і фактично зупинився 11 листопада.

Скільки електроенергії Україна експортувала в листопаді до країн Європи

Експорт електроенергії України припинився у листопаді

У листопаді Україна відправила за кордон лише 5,2 тис. МВт*год, що стало найнижчим результатом за весь 2025 рік. Порівняно з листопадом 2024 року обсяг експорту впав на 91%. Фактична зупинка поставок зумовлена не лише ударами РФ, але й критичним навантаженням на внутрішню систему через дефіцит та необхідність забезпечити стабільність у регіонах.

Скільки електроенергії Україна експортувала в листопаді до країн Європи - фото 2

Експорт електроенергії з України

На цьому фоні імпорт електроенергії в Україну суттєво збільшився. У листопаді країна імпортувала 415 тис. МВт*год, що на 15% більше, ніж у жовтні. 

Найбільшу частку поставок, як і раніше, забезпечила Угорщина — 44%. Найпомітніший ріст продемонструвала Словаччина, з якої імпорт електроенергії для України збільшився у 10 разів у порівнянні з місяцем раніше. Також імпорт у два рази зріс з Молдови. Водночас імпорт із Польщі скоротився на 23%. Загалом, у річному вимірі імпорт зріс на 150%.

Скільки електроенергії Україна експортувала в листопаді до країн Європи - фото 2

Імпорт електроенергії в Україну

ExPro зазначає, що Україна не використала весь доступний технічний перетин для імпорту. Причиною стали обмеження у передачі електроенергії із заходу на схід, де споживання та навантаження зараз найбільші. Це ускладнює використання імпортних ресурсів на повну потужність.

Загалом у листопаді Україна імпортувала електроенергії у майже 80 разів більше, ніж експортувала. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, скільки електроенергії Україна експортувала до країн Європи у жовтні.

Також "Коментарі" писали, що у Міністерстві енергетики пояснили, чи продає Україна електроенергію за кордон під час масових відключень світла.



