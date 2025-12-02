Скільки електроенергії Україна експортувала в листопаді до країн Європи

Попри масовані російські атаки на енергетичну інфраструктуру та регулярні відключення світла, Україна у листопаді продовжувала експортувати електроенергію до країн ЄС. Однак обсяги поставок виявилися рекордно низькими. За даними ExPro Electricity, експорт електроенергії скоротився на 94% і фактично зупинився 11 листопада.

Експорт електроенергії України припинився у листопаді

У листопаді Україна відправила за кордон лише 5,2 тис. МВт*год, що стало найнижчим результатом за весь 2025 рік. Порівняно з листопадом 2024 року обсяг експорту впав на 91%. Фактична зупинка поставок зумовлена не лише ударами РФ, але й критичним навантаженням на внутрішню систему через дефіцит та необхідність забезпечити стабільність у регіонах.

Експорт електроенергії з України

На цьому фоні імпорт електроенергії в Україну суттєво збільшився. У листопаді країна імпортувала 415 тис. МВт*год, що на 15% більше, ніж у жовтні.

Найбільшу частку поставок, як і раніше, забезпечила Угорщина — 44%. Найпомітніший ріст продемонструвала Словаччина, з якої імпорт електроенергії для України збільшився у 10 разів у порівнянні з місяцем раніше. Також імпорт у два рази зріс з Молдови. Водночас імпорт із Польщі скоротився на 23%. Загалом, у річному вимірі імпорт зріс на 150%.

Імпорт електроенергії в Україну

ExPro зазначає, що Україна не використала весь доступний технічний перетин для імпорту. Причиною стали обмеження у передачі електроенергії із заходу на схід, де споживання та навантаження зараз найбільші. Це ускладнює використання імпортних ресурсів на повну потужність.

Загалом у листопаді Україна імпортувала електроенергії у майже 80 разів більше, ніж експортувала.

