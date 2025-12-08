Графики отключения света в Украине будут продолжаться в лучшем случае до апреля . Об этом заявил глава Совета ассоциации возобновляемой энергетики Украины Станислав Игнатьев во время эфира "Эспрессо" и добавил, что украинцам следует привыкнуть к отключениям.

«Улучшения можно не ждать»: что украинцам прогнозируют с графиками отключений

" Они (графики, — ред.) будут продолжаться всю зиму, а оставят нас, в лучшем случае, где-то в начале апреля. То есть графики будут продолжительными и сложными. Но нужно привыкнуть и жить в этих графиках ", – подчеркнул эксперт.

Отметим, что по данным "Укрэнерго", в результате восьми с начала года массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему – во всех регионах Украины сегодня вынужденно применяются меры ограничения потребления: графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса и почасовые отключения объемом от 2,5 до 4 очередей.

"Сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, максимально ограничьте сегодня использование мощных электроприборов. По возможности перенесите энергоемкие процессы на ночные часы – после 23:00. Экономное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных отключений. Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго)", – отметили в энергокомпании.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в конце ноября в "Укрэнерго" отмечали, что ситуация с отключениями света улучшилась.