Недилько Ксения
Графики отключения света в Украине будут продолжаться в лучшем случае до апреля . Об этом заявил глава Совета ассоциации возобновляемой энергетики Украины Станислав Игнатьев во время эфира "Эспрессо" и добавил, что украинцам следует привыкнуть к отключениям.
«Улучшения можно не ждать»: что украинцам прогнозируют с графиками отключений
Отметим, что по данным "Укрэнерго", в результате восьми с начала года массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему – во всех регионах Украины сегодня вынужденно применяются меры ограничения потребления: графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса и почасовые отключения объемом от 2,5 до 4 очередей.
"Сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, максимально ограничьте сегодня использование мощных электроприборов. По возможности перенесите энергоемкие процессы на ночные часы – после 23:00. Экономное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных отключений.
Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго)", – отметили в энергокомпании.
