«Покращення можна не чекати»: що українцям прогнозують з графіками відключень
commentss НОВИНИ Всі новини

«Покращення можна не чекати»: що українцям прогнозують з графіками відключень

Українцям треба прилаштуватися до графіків аж до квітня – експерт

8 грудня 2025, 10:59
Автор:
Недилько Ксения

Графіки відключення світла в Україні триватимуть в кращому випадку до квітня. Про це заявив голова Ради асоціації відновлювальної енергетики України Станіслав Ігнатьєв під час ефіру "Еспресо" та додав, що українцям слід звикнути до відключень.

"Вони (графіки, — ред.) триватимуть всю зиму, а залишать нас, в кращому випадку, десь на початку квітня. Тобто графіки будуть тривалими та складними. Але треба звикнути і жити в цих графіках", – наголосив експерт.

Зазначимо, що за даними "Укренерго", внаслідок восьми з початку року масованих ракетно-дронових атак на енергосистему – в усіх регіонах України сьогодні вимушено застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу і погодинні відключення обсягом від 2,5 до 4 черг.

"Зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, максимально обмежте сьогодні користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 23:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", – зауважили в енергокомпанії.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що наприкінці листопада в "Укренерго" наголошували, що ситуація з відключеннями світла покращилася.                                                                                                                                                               



