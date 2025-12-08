Графіки відключення світла в Україні триватимуть в кращому випадку до квітня. Про це заявив голова Ради асоціації відновлювальної енергетики України Станіслав Ігнатьєв під час ефіру "Еспресо" та додав, що українцям слід звикнути до відключень.

«Покращення можна не чекати»: що українцям прогнозують з графіками відключень

" Вони (графіки, — ред.) триватимуть всю зиму, а залишать нас, в кращому випадку, десь на початку квітня. Тобто графіки будуть тривалими та складними. Але треба звикнути і жити в цих графіках ", – наголосив експерт.

Зазначимо, що за даними "Укренерго", внаслідок восьми з початку року масованих ракетно-дронових атак на енергосистему – в усіх регіонах України сьогодні вимушено застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу і погодинні відключення обсягом від 2,5 до 4 черг.

"Зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, максимально обмежте сьогодні користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 23:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень. Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", – зауважили в енергокомпанії.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що наприкінці листопада в "Укренерго" наголошували, що ситуація з відключеннями світла покращилася.