Улучшится ли ситуация с отключениями света: в «Укрэнерго» дали прогноз

В НЭК "Укрэнерго" дали прогнозы по возможному улучшению ситуации в нашей энергосистеме и по возможному облегчению графиков отключений. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

"Прогнозы в наше время, пожалуй, такая неблагодарная история. Это достаточно сложно прогнозировать с учетом того, когда будут российские атаки на энергосистему. Но если говорить вообще по энергосистеме, то в ближайшие дни мы видим, что прогноз погоды будет достаточно солнечным.

Поэтому мы ожидаем снижения потребления также, связанного с тем, что будут выходные дни. И при этом влияние на потребителей, как раз величина ограничений, продолжительности ограничений, она будет уменьшена в выходные дни", – отметил Виталий Зайченко.

"Не могу гарантировать, что в ближайшие несколько дней ситуация вообще улучшится, и мы не будем выключать потребителей. Мы вынуждены это делать для сохранения энергосистемы", — подчеркнул он. Впрочем, Зайченко дал обнадеживающий прогноз на следующие несколько недель. По его словам, за это время ситуация в энергетике "должна значительно улучшиться".

