У НЕК "Укренерго" дали прогнози щодо можливого покращення ситуації в нашій енергосистемі і щодо можливого полегшення графіків відключень. Про це в етері національного телемарафону розповів голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.

Чи покращиться ситуація з відключеннями світла: в «Укренерго» дали прогноз

"Прогнози в наш час, мабуть, така невдячна історія. Це досить важко прогнозувати з урахуванням того, коли будуть російські атаки на енергосистему. Але якщо говорити взагалі по енергосистемі, то найближчими днями ми бачимо, що прогноз погоди буде досить сонячний.

Тому ми очікуємо зниження споживання також, яке пов'язане з тим, що будуть вихідні дні. І при цьому вплив на споживачів, саме величина обмежень, тривалості обмежень, вона буде зменшена у вихідні дні", – зазначив Віталій Зайченко.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що раніше Віталій Зайченко зазначав, що українцям поки що не слід очікувати, що ситуація зі світлом покращиться у найближчі дні.

“Не можу гарантувати, що у найближчі кілька днів ситуація взагалі покращиться і ми не будемо вимикати споживачів. Ми змушені це робити задля збереження енергосистеми”, — наголосив він. Втім, Зайченко дав обнадійливий прогноз на наступні кілька тижнів. З його слів, за цей час ситуація в енергетиці “має значно покращитися”.

Також "Коментарі" писали, що сьогодні вночі окупанти РФ завдали масованого удару по Україні, застосували ударні БПЛА, балістичні, крилаті та аеробалістичні ракети. Основним напрямом удару був Київ. У Міністерстві оборони РФ цинічно заявили, що удар по Україні – це нібито "відповідь на терористичні атаки України щодо цивільних об'єктів на території Росії". Там також не приховують, що навмисне вибивають українську енергетику.