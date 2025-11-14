logo_ukra

BTC/USD

95164

ETH/USD

3119.38

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Енергія 2025 Чи покращиться ситуація з відключеннями світла: в «Укренерго» дали прогноз
commentss НОВИНИ Всі новини

Чи покращиться ситуація з відключеннями світла: в «Укренерго» дали прогноз

Ситуація зі світлом має покращитися на вихідних, зазначив Віталій Зайченко

14 листопада 2025, 15:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

У НЕК "Укренерго" дали прогнози щодо можливого покращення ситуації в нашій енергосистемі і щодо можливого полегшення графіків відключень. Про це в етері національного телемарафону розповів голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко.

Чи покращиться ситуація з відключеннями світла: в «Укренерго» дали прогноз

Чи покращиться ситуація з відключеннями світла: в «Укренерго» дали прогноз

"Прогнози в наш час, мабуть, така невдячна історія. Це досить важко прогнозувати з урахуванням того, коли будуть російські атаки на енергосистему. Але якщо говорити взагалі по енергосистемі, то найближчими днями ми бачимо, що прогноз погоди буде досить сонячний.

Тому ми очікуємо зниження споживання також, яке пов'язане з тим, що будуть вихідні дні. І при цьому вплив на споживачів, саме величина обмежень, тривалості обмежень, вона буде зменшена у вихідні дні", – зазначив Віталій Зайченко.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що раніше Віталій Зайченко зазначав, що українцям поки що не слід очікувати, що ситуація зі світлом покращиться у найближчі дні.

“Не можу гарантувати, що у найближчі кілька днів ситуація взагалі покращиться і ми не будемо вимикати споживачів. Ми змушені це робити задля збереження енергосистеми”, — наголосив він. Втім, Зайченко дав обнадійливий прогноз на наступні кілька тижнів. З його слів, за цей час ситуація в енергетиці “має значно покращитися”.

Також "Коментарі" писали, що сьогодні вночі окупанти РФ завдали масованого удару по Україні, застосували ударні БПЛА, балістичні, крилаті та аеробалістичні ракети. Основним напрямом удару був Київ. У Міністерстві оборони РФ цинічно заявили, що удар по Україні – це нібито "відповідь на терористичні атаки України щодо цивільних об'єктів на території Росії". Там також не приховують, що навмисне вибивають українську енергетику.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини