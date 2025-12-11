Ситуация в энергосистеме остается сложной, но контролируемой. Россия продолжает ежедневно атаковать объекты питания, сети распределения и передачи, а также газовую инфраструктуру. Ночью враг атаковал энергетические объекты в Одесской и Полтавской областях. Часть уже заживили. Восстановительные работы продолжаются. Об этом на брифинге рассказал заместитель Министра энергетики Александр Вязовченко.

В Минэнерго заявили об улучшении графиков отключения света

По его словам, во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

"Об изменениях в энергоснабжении узнайте на страницах облэнерго вашего региона. Тенденция к улучшению прослеживается. В отдельных областях продолжительность графиков заметно уменьшилась.

Самая сложная ситуация – в приграничных и прифронтовых регионах, где ремонты зачастую возможны только после разрешения военных", – отмечает Вязовченко.

К примеру, в Днепропетровской области графики отключения все еще остаются жесткими.

Также, по словам замминистра, Россия также продолжает обстреливать газовую инфраструктуру. Специалисты работают над восстановлением. Государство привлекает дополнительные ресурсы, формирует аварийные запасы оборудования и увеличивает объем импорта газа.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что среди критических предприятий, где не отключают свет, – цирки, театры и тренажерные залы. Кабмин действительно решил пересмотреть перечень критически важных объектов, которым гарантируется приоритетное электроснабжение. Причем сделать это нужно через 2 дня. За этот короткий период все списки критической инфраструктуры должны быть пересмотрены и вычищены от объектов, которые не могут считаться критически важными.

Сделать это в столь короткие сроки практически невозможно, считает эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев. "Списки составляют местные органы власти. Сейчас в разряд "критички" включены и цирки, и театры, тренажерные залы, возможно, большие торговые центры", — отметил он.