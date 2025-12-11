Ситуація в енергосистемі залишається складною, але контрольованою. Росія продовжує щодня атакувати об’єкти генерації, мережі розподілу та передачі, а також газову інфраструктуру. Вночі ворог атакував енергетичні обʼєкти в Одеській і Полтавській областях. Частину вже заживили. Відновлювальні роботи тривають. Про це на брифінгу розповів заступник Міністра енергетики Олександр В’язовченко.

У Міненерго заявили про покращення графіків відключення світла

За його словами, у всіх регіонах України діють графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу. Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

"Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону. Тенденція до покращення прослідковується. В окремих областях тривалість графіків уже помітно зменшилась.

Найскладніша ситуація – у прикордонних і прифронтових регіонах, де ремонти часто можливі лише після дозволу військових", – зазначає В’язовченко.

До прикладу, у Дніпропетровській області графіки відключення все ще лишаються жорсткими.

Також за словами заступника міністра, Росія також продовжує обстрілювати газову інфраструктуру. Фахівці працюють над відновленням. Держава залучає додаткові ресурси, формує аварійні запаси обладнання та збільшує обсяги імпорту газу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що серед критичних підприємств, де не відключають світло, – цирки, театри і тренажерні зали. Кабмін дійсно вирішив переглянути перелік критично важливих об'єктів, яким гарантується пріоритетне електропостачання. Причому зробити це потрібно за 2 дні. За цей короткий період усі списки критичної інфраструктури мають бути переглянуті та "вичищені" від об'єктів, які не можуть вважатися критично важливими.

Зробити це в такі короткі терміни практично неможливо, вважає експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев. "Списки складають місцеві органи влади. Зараз до розряду "критички" включено і цирки, і театри, тренажерні зали, можливо, великі торгові центри", — зазначив він.