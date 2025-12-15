В Киеве не будет света по 20-22 часа в сутки уже через 1-2 недели, когда температура опустится до -10 °C, если не будет подписано энергетическое перемирие. Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

В Украине прогнозируют страшную ситуацию со светом: при каком условии

" Начнем с Киева. В Киеве ситуация со светом. Если мы не придем в мирный энергетический трек, как это было в прошлом году, реальность Киева будет заключаться в том, что Киев будет при ближайших морозах минус 5, который нам обещают через неделю-две. Киев будет 20-22 часа без света ", – отмечает эксперт.

По его словам, в Киеве значительные повреждения энергетической инфраструктуры, из-за чего пропускная ее возможность минимальна.

"ПС Киевская отвечает за передачу электроэнергии от Ровенской АЭС на Киев. Покрытие внутренних поколений Киева 20-25%. То, что есть в области. То есть, дефицит электроэнергии Киевского района 70%. Вот нам дают 70% электроэнергии где-то найти. За все это отвечает ВС Киевская. Она практически разбита. Один-два туда при лету , и вот мы будем пользоваться этими 20-25%. Но эти 20-25% сейчас, когда потребление электроэнергии, связано еще достаточно тепло. Если температура будет минус 10, вот эти 20–25% встречаются в 10. И Киев 20–22 часа реально отмечает, что Киев будет сидеть просто без мира", – подчеркнул эксперт.

В свою очередь, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире Утро. LIVE объяснил, что у Киева есть один из самых больших дефицитов электроэнергии в Украине из-за того, что столица выполняет общегосударственные функции с большим количеством государственных объектов, поэтому потребовались скоординированные усилия правительства и Минэнерго.

"Предыдущее руководство Минэнерго фокусировалось на мифических атомных блоках, на которые потратили миллиарды, вместо строительства децентрализованной генерации", – отметил Омельченко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что чтобы уменьшить отключение электроэнергии, правительство приняло решение перераспределить потребление, увеличить производство (где это возможно) и направить дополнительные объемы для бытовых потребителей.