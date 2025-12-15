Рубрики
Недилько Ксения
У Києві не буде світла по 20–22 години на добу вже через 1–2 тижні, коли температура опуститься до −10 °C, якщо не буде підписано енергетичне перемир’я. Про це заявив голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.
В Україні прогнозують страшну ситуацію зі світлом: за якої умови
За його словами, у Києві значні пошкодження енергетичної інфраструктури, через що пропускна її можливість мінімальна.
"ПС Київська відповідає за передачу електроенергії від Ровенської АЕС на Київ. Покриття внутрішніх генерацій Києва 20-25%. Те, що є в області. Тобто дефіцит електроенергії Київського району 70%. От нам дають 70% електроенергії десь знайти. За все це відповідає ПС Київська. Вона практично розбита.
Один-два туди прильоти, і от ми будемо користуватися оцими 20-25%. Але ці 20-25% зараз, коли потребування електроенергії, зв'язано ще тепло достатньо. Якщо температура буде мінус 10, от ці 20-25% зустрічаються в 10. І Київ 20-22 години реально зазначає, що Київ буде сидіти просто без світу", – наголосив експерт.
У свою чергу директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі Ранок.LIVE пояснив, що Київ має один з найбільших дефіцитів електроенергії в Україні через те, що столиця виконує загальнодержавні функції з великою кількістю державних об'єктів, тому потрібні були скоординовані зусилля уряду та Міненерго.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що щоб зменшити відключення електроенергії, уряд ухвалив рішення перерозподілити споживання, збільшити виробництво (де це можливо) і спрямувати додаткові обсяги для побутових споживачів.