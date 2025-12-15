У Києві не буде світла по 20–22 години на добу вже через 1–2 тижні, коли температура опуститься до −10 °C, якщо не буде підписано енергетичне перемир’я. Про це заявив голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

В Україні прогнозують страшну ситуацію зі світлом: за якої умови

" Почнемо з Києва. В Києві ситуація зі світлом. Якщо ми не прийдемо до мирного енергетичного треку, як це було у минулому році, реальність Києва буде заключатися в тому, що Київ буде при ближайших морозах мінус 5, який нам обіцяють через тиждень-дві. Київ буде 20-22 години без світла ", – зазначає експерт.

За його словами, у Києві значні пошкодження енергетичної інфраструктури, через що пропускна її можливість мінімальна.

"ПС Київська відповідає за передачу електроенергії від Ровенської АЕС на Київ. Покриття внутрішніх генерацій Києва 20-25%. Те, що є в області. Тобто дефіцит електроенергії Київського району 70%. От нам дають 70% електроенергії десь знайти. За все це відповідає ПС Київська. Вона практично розбита. Один-два туди прильоти, і от ми будемо користуватися оцими 20-25%. Але ці 20-25% зараз, коли потребування електроенергії, зв'язано ще тепло достатньо. Якщо температура буде мінус 10, от ці 20-25% зустрічаються в 10. І Київ 20-22 години реально зазначає, що Київ буде сидіти просто без світу", – наголосив експерт.

У свою чергу директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі Ранок.LIVE пояснив, що Київ має один з найбільших дефіцитів електроенергії в Україні через те, що столиця виконує загальнодержавні функції з великою кількістю державних об'єктів, тому потрібні були скоординовані зусилля уряду та Міненерго.

"Попереднє керівництво Міненерго фокусувалося на міфічних атомних блоках, на які витратили мільярди, замість будівництва децентралізованої генерації", – зазначив Омельченко.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що щоб зменшити відключення електроенергії, уряд ухвалив рішення перерозподілити споживання, збільшити виробництво (де це можливо) і спрямувати додаткові обсяги для побутових споживачів.