Украинские цены на электроэнергию превысили европейские: где в Европе платят меньше

Украинский рынок электроэнергии входит в период, когда внутренние цены уже не только сравнялись с европейскими, но и превысили их. По данным GMK Center, в ноябре стоимость электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РДН) в Украине стала выше, чем в Польше, Германии, Франции и других странах ЕС. Это создает дополнительное давление на промышленность и бизнес, уже работающих в сложных условиях военного времени.

Украинские цены на электроэнергию превысили европейские. Фото: GMK Center

GMK Center сообщает, что в ноябре средневзвешенная цена электроэнергии на РДН в Украине составила 6830,49 гривны/МВт*ч, что эквивалентно 140 евро/МВт*ч по среднему курсу. Это почти на 30% дороже, чем в соседней Польше и в 1,2 раза больше, чем в Венгрии. Кроме того, это значительно выше среднего европейского уровня, в прошлом году составлявшего 82 евро/МВт*ч.

Для сравнения, в ноябре прошлого года украинская цена составила 109,5 евро/МВт*час.

Параллельно в ЕС продолжаются дискуссии о введении фиксированной промышленной цены 50 евро/МВт*ч в Германии на три года, начиная с 2026-го. Инициативу критикуют Италия и Чехия, ведь она может исказить конкуренцию внутри Союза. GMK Center указывает, что сам факт дискуссии демонстрирует системные шаги Европы в поддержку своих производителей, в отличие от Украины, где промышленность оказалась под удвоенным давлением.

GMK Center отмечает, что украинская промышленность работает в неравных условиях из-за повреждений энергосистемы в результате российских атак. Масштабные удары в октябре-ноябре 2025 года критически снизили пропускную способность сети, что ограничивает поставки электроэнергии между регионами.

Поэтому технические возможности для импорта не используются полностью, для бизнеса и промышленности действуют круглосуточные графики ограничения мощности, повышенный спрос и дефицит предложения толкают цены вверх.

