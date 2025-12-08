Українські ціни на електроенергію перевищили європейські: де в Європі платять менше

Український ринок електроенергії входить у період, коли внутрішні ціни вже не лише зрівнялися з європейськими, а подекуди й перевищили їх. За даними GMK Center, у листопаді вартість електроенергії на ринку "на добу наперед" (РДН) в Україні стала вищою, ніж у Польщі, Німеччині, Франції та інших країнах ЄС. Це створює додатковий тиск на промисловість та бізнес, які вже працюють у складних умовах воєнного часу.

Українські ціни на електроенергію перевищили європейські. Фото: GMK Center

GMK Center повідомляє, що у листопаді середньозважена ціна електроенергії на РДН в Україні становила 6830,49 гривні/МВт·год, що еквівалентно 140 євро/МВт·год за середнім курсом. Це майже на 30% дорожче, ніж у сусідній Польщі та у 1,2 раза більше, ніж в Угорщині. Крім того, це значно вище середнього європейського рівня, який торік складав 82 євро/МВт·год.

Для порівняння, у листопаді минулого року українська ціна була 109,5 євро/МВт·год.

Паралельно в ЄС тривають дискусії щодо запровадження фіксованої промислової ціни 50 євро/МВт·год у Німеччині на три роки, починаючи з 2026-го. Ініціативу критикують Італія та Чехія, адже вона може спотворити конкуренцію в межах Союзу. GMK Center вказує, що сам факт дискусії демонструє системні кроки Європи на підтримку своїх виробників, на відміну від України, де промисловість опинилася під подвоєним тиском.

GMK Center зазначає, що українська промисловість працює в нерівних умовах через пошкодження енергосистеми внаслідок російських атак. Масштабні удари у жовтні–листопаді 2025 року критично знизили пропускну здатність мережі, що обмежує постачання електроенергії між регіонами.

Через це технічні можливості для імпорту не використовуються повністю, для бізнесу та промисловості діють цілодобові графіки обмеження потужності, підвищений попит та дефіцит пропозиції штовхають ціни вгору.

