Защитить людей и гарантировать им тепло, несмотря на аномальные морозы и атаки врага на нашу энергосистему. Это ключевое, что должно быть сделано. Об этом заявил народный депутат Украины Даниил Гетманцев.

Нардеп: "Не забудьте об этом, когда сойдет снег"

Он подчеркнул, что, к сожалению, не все были готовы к работе в экстренных ситуациях. Но здесь нужно не просто искать виновных, а быстро решать проблемы и интегрировать опыт громад, которые провели серьезную подготовительную работу.

"Харьков — город, где время, чтобы добежать до укрытия, больше времени подлета ракет. Условия, в которых он живет уже четыре года, казалось бы, вообще не дают возможности для обеспечения теплом, электроэнергией, водоснабжением и водоотводом. Несмотря на все, городские службы делают невозможное. Мэр Харькова Игорь Терехов своими действиями, без каких-либо политических заявлений, без каких-либо оценок других мэров, возглавил "партию работающего водопровода". Этот человек знает, как организовать работу, организовать обеспечение коммунальными и другими услугами харьковчан, да еще как масштабировать этот опыт на всю страну. И это не о политике. Это о технических решениях: децентрализации электроснабжения, теплоснабжения, мобильных станциях, энергетических островах", – подчеркнул нардеп.

По его словам, такой опыт нужно перенимать и масштабировать по всей стране, чтобы обеспечить людей теплом, поддержкой и основными услугами даже в условиях чрезвычайных ситуаций.

Нардеп также подчеркнул, что эта зима, зима в войну, показала настоящую эффективность менеджеров всех уровней госуправления.

"Не слов, ярких текстов и фоток в инстаграмах, а конкретных простых дел: чистых дорог, тепла в доме, своевременно выплаченных зарплат, которые на самом деле являются единственным критерием качества управленца. Убежден, что по результатам этого социологического исследования с большим отрывом партия красивых слов победила партия работающих водопроводов. Главное, об этом помнить, как сойдет снег", – добавил политик.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Киеве один из худших показателей обустройства распределенной генерации. Об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль, выступая в Верховной Раде. По его словам, это напрямую влияет на ситуацию с электричеством в городе. Также есть ситуации, когда есть оборудование, но его установка затягивается из-за технических и бюрократических задержек. Шмыгаль подчеркивает, что за это будет персональная ответственность.