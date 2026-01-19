Захистити людей та гарантувати їм тепло — попри аномальні морози й атаки ворога на нашу енергосистему. Це ключове, що має бути зроблено. Про це заявив народний депутат України Данило Гетманцев.

Нардеп: «Не забудьте про це, коли зійде сніг»

Він наголосив, що на жаль, не всі були готові до роботи в екстрених ситуаціях. Але тут потрібно не просто шукати винних, а швидко вирішувати проблеми та інтегрувати досвід тих громад, які провели серйозну підготовчу роботу.

"Харків — місто, де час, аби добігти до укриття, є більшим за час підльоту ракет. Умови, в яких воно живе вже чотири роки, здавалося б, взагалі не дають можливості для забезпечення теплом, електроенергією, водопостачанням та водовідведенням. Попри все — міські служби роблять неможливе. Мер Харкова Ігор Терехов своїми діями, без будь-яких політичних заяв, без будь-яких оцінок інших мерів, очолив "партію працюючого водогону". Ця людина знає, яким чином організувати роботу, організувати забезпечення комунальними й іншими послугами харків'ян, та ще й як масштабувати цей досвід на всю країну. І це не про політику. Це про технічні рішення: децентралізацію електропостачання, теплопостачання, мобільні станції, енергетичні острови", – наголосив нардеп.

За його словами, такий досвід потрібно переймати і масштабувати на всю країну, щоб забезпечити людей теплом, підтримкою та основними послугами навіть в умовах надзвичайних ситуацій.

Нардеп також підкреслив, що взагалі ця зима, зима у війну, показала справжню ефективність менеджерів всіх рівнів держуправління.

"Не слів, яскравих текстів та фоток в інстаграм, а конкретних простих справ: чистих доріг, тепла в домі, своєчасно виплачених зарплат, — які насправді є єдиним критерієм якості управлінця. Переконаний, що за результатами цього соціологічного дослідження з великим відривом партію красивих слів перемогла партія працюючих водогонів. Головне, про це памʼятати, як зійде сніг", – додав політик.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Києві один з найгірших показників облаштування розподіленої генерації. Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль, виступаючи у Верховній Раді. За його словами, це напряму впливає на ситуацію з електрикою у місті. Також є ситуації, коли є обладнання, але його встановлення затягується через технічні та бюрократичні затримки. Шмигаль наголошує, що за це буде персональна відповідальність.